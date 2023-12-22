Росгвардейцы изъяли восемь стволов у жителей Карелии

Было составлено 9 протоколов об административных нарушениях.

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики провели 84 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.



Росгвардейцы составили 9 протоколов об административных правонарушениях.

Сотрудники изъяли 8 единиц огнестрельного оружия. Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия.