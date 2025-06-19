Росгвардейцы Карелии изъяли из незаконного оборота 10 единиц оружия

За минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны провели 71 проверку хранения огнестрельного оружия.
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики изъяли у жителей десять единиц огнестрельного оружия и более 150 патронов. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы составили десять протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия и три протокола в сфере частной охранной деятельности.
Добровольно жители Карелии сдали девять единиц огнестрельного оружия.
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