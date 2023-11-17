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Росгвардейцы Карелии предотвратили 8 краж на территории республики

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13:57, 19 Ноября 2023
фото: © Росгвардия РФ

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Управление Росгвардии региона представило статистику работы сотрудников за неделю.

Росгвардейцы Карелии за прошедшую неделю совершили 362 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 9 случаях они остановили попытки кражи.

Во время патрулирования объектов и квартир сотрудники Росгвардии задержали 8 человек за административные правонарушения и 5 человек по подозрению в совершении преступления.

Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.

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