Росгвардейцы Карелии предотвратили 8 краж на территории республики

Управление Росгвардии региона представило статистику работы сотрудников за неделю.

Росгвардейцы Карелии за прошедшую неделю совершили 362 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 9 случаях они остановили попытки кражи.

Во время патрулирования объектов и квартир сотрудники Росгвардии задержали 8 человек за административные правонарушения и 5 человек по подозрению в совершении преступления.

Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.