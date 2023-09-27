Росгвардейцы Карелии приняли сырного воришку, а также дверененавистника из соседнего региона

Сотрудники Росгвардии задержали любителя бесплатного сыра и гостя Карелии, разгромившего двери отеля

На пульт дежурного вневедомственной охраны в Петрозаводске поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Выяснилось, что там молодой человек спрятал под одежду несколько упаковок сыра и прошел с неоплаченным товаром мимо кассы. Росгвардейцы задержали его и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, сотрудники Росгвардии задержали дебошира на севере Карелии. Там ночью в одном из отелей Кеми 37-летний житель Архангельской области выломал входную дверь и повредил балконную. Нарушителя также передали полиции, отметили в пресс-службе Росгвардии Карелии.