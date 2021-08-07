Росгвардейцы Карелии совершили почти 500 выездов за неделю

Карельские росгвардейцы за неделю выезжали около 500 раз по сигналам тревоги, сообщает управление.

В Карелии сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 30 июля по 6 августа совершили 469 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан — в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Об этом информирует управление Росгвардии.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 15 человек за административные и уголовные правонарушения.

Ранее сообщалось, что подростков и любителя крепкого алкоголя задержали за кражи в магазинах Сортавалы в Карелии.