Росгвардейцы Карелии в одном из магазинов задержали буйного покупателя

В сетевом магазине Сортавалы росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который громко матерился и мешал работать персоналу, сообщили в силовом ведомстве.

Утром вторника, 23 мая, в одном из сетевых магазинов Сортавалы вызвали росгвардейцев.



Администратор торговой точки сообщила, что в помещении находится нетрезвый мужчина, который ведет себя вызывающе, громко матерится в адрес персонала и покупателей, мешает работе магазина, на замечания не реагирует.



Сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего горожанина и отвезли в полицию, рассказали в пресс-службе силового ведомства.