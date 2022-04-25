Росгвардейцы Карелии за неделю пресекли 11 попыток воровства

Об итогах работы за неделю рассказали в Управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 368 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны 3 человека.