Росгвардейцы Карелии за неделю совершили почти 400 выездов по тревоге

За нарушения бойцы задержали 11 человек, сообщили в Росгвардии республики.
Росгвардейцы Карелии за прошедшую неделю совершили 391 выезд по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 9 случаях они остановили попытки кражи.
Во время патрулирования объектов и квартир сотрудники Росгвардии задержали 11 человек за административные правонарушения и 1 человека по подозрению в совершении преступления.
Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.
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