Росгвардейцы Карелии за неделю совершили почти 400 выездов по тревоге

За нарушения бойцы задержали 11 человек, сообщили в Росгвардии республики.

Росгвардейцы Карелии за прошедшую неделю совершили 391 выезд по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир. В 9 случаях они остановили попытки кражи.

Во время патрулирования объектов и квартир сотрудники Росгвардии задержали 11 человек за административные правонарушения и 1 человека по подозрению в совершении преступления.

Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.