Росгвардейцы Карелии задержали 13 человек за прошедшую неделю

Сотрудники совершили 362 выезда по сообщениям и сигналам тревоги.
Сотрудники Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 362 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Как рассказали в источнике, в 13 случаях пресекли попытки хищения имущества организаций.
Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 человек за административные нарушения и трех человек — по подозрению в совершении преступлений.
Общая сумма ущерба составила превысила 12 000 рублей.
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