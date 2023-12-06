Росгвардейцы Карелии задержали 13 человек за прошедшую неделю

Сотрудники совершили 362 выезда по сообщениям и сигналам тревоги.

Сотрудники Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 362 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Как рассказали в источнике, в 13 случаях пресекли попытки хищения имущества организаций.



Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 человек за административные нарушения и трех человек — по подозрению в совершении преступлений.



Общая сумма ущерба составила превысила 12 000 рублей.