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Росгвардейцы Карелии задержали 16 нарушителей за прошлую неделю

Новости. Общество
18:45, 26 Октября 2024
фото: Росгвардия Карелии

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Сотрудники совершили 368 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги.

Сотрудники Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 368 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир жителей – в 12 случаях пресекли попытки хищения имущества организаций. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 человек за административные нарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны три человека.

Общая сумма хищения составила 8 766 рублей.

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