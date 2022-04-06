Росгвардейцы Карелии задержали 18 нарушителей за неделю

За минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны выезжали 390 раз по сигналу «тревожной» кнопки.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники подразделений вневедомственной охраны за неделю совершили 390 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 14 случаях были пресечены попытки краж.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 16 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 2 человека.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы успокоили буйного покупателя и дебошира из Сегежи.