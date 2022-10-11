Росгвардейцы Карелии задержали юношу за попытку украсть 5 плиток шоколада из магазина

Юный покупатель подозревается в краже шоколада из магазина в Медвежьегорске.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел днем 7 декабря в сетевом магазине Медвежьегорска, где сработала сигнализация. Росгвардейцы со слов администратора установили, что неизвестный пронес мимо кассового узла 5 плиток шоколада. Личность нарушителя была установлена – им оказался несовершеннолетний местный житель. Юношу передали инспектору по делам несовершеннолетних.

В этот же день несколькими часами ранее тревожная кнопка была нажата на охраняемом объекте Питкяранты. При осмотре была обнаружена сломанная входная дверь. На место были вызваны представители торгового заведения и полиции.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска угрожал ножом продавцу из-за шоколада.