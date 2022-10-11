Росгвардейцы Карелии задержали юношу за попытку украсть 5 плиток шоколада из магазина

Юный покупатель подозревается в краже шоколада из магазина в Медвежьегорске.
По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел днем 7 декабря в сетевом магазине Медвежьегорска, где сработала сигнализация. Росгвардейцы со слов администратора установили, что неизвестный пронес мимо кассового узла 5 плиток шоколада. Личность нарушителя была установлена – им оказался несовершеннолетний местный житель. Юношу передали инспектору по делам несовершеннолетних.
В этот же день несколькими часами ранее тревожная кнопка была нажата на охраняемом объекте Питкяранты. При осмотре была обнаружена сломанная входная дверь. На место были вызваны представители торгового заведения и полиции.
Ранее сообщалось, житель Петрозаводска угрожал ножом продавцу из-за шоколада.
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