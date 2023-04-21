Росгвардейцы Карелии задержали восемь нарушителей за неделю

За неделю патрули Росгвадии 380 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Карелия.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю совершили 380 выездов на охраняемые объекты — в 7 случаях пресечены попытки кражи.

В ходе выездов задержали 7 человек за административные правонарушения, один гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления.

Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.