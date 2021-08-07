Росгвардейцы не дали воришке в Карелии допить украденную бутылку спиртного

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей в Петрозаводске и Пудоже, сообщили в ведомстве.

Утром 8 августа в Пудоже группа задержания вневедомственной охраны получила информацию о том, что посетитель небольшого магазина скрылся с бутылкой крепкого алкоголя. Недалеко от места происшествия мужчина был задержан. Росгвардейцы обнаружили при нем бутылку, которую он уже успел откупорить и частично выпить. Житель Пудожа теперь ответит и за мелкую кражу, и за нахождение в общественном месте в пьяном виде.

Также кража с ущербом более 6 тысяч рублей была зарегистрирована 8 августа в Петрозаводске. Две женщины, посетительницы строительного гипермаркета, попытались пронести товар мимо кассы. Они были задержаны прибывшими по тревоге сотрудниками Росгвардии и переданы полиции.

Мелкие хищения на днях были зарегистрированы и в двух гипермаркетах столицы республики. В одном из случаев мужчина надел кроссовки и хотел в них пройти мимо кассы, но не преуспел в этом.

Сотрудники Росгвардии передали всех нарушителей полиции.