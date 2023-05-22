Росгвардейцы отобрали у жителей Карелии семь стволов

Сотрудники Росгвардии и МВД провели рейд среди жителей Карелии по огнестрельному оружию.

Во время рейда жители республики добровольно сдали девять единиц огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии. Еще у семи человек стволы хранились с нарушениями, оружие изъято, выписаны штрафы.



Напомним, ранее мы сообщили о том, что сотрудники уголовного розыска в Питкярантском районе нашли у мужчины 1952 года рождения коробку мелкокалиберных патронов.

Полицейские возбудили уголовное дело. Жителю Карелии грозит до пяти лет колонии.