Росгвардейцы поймали вандалов, разрисовавших стены на стадионе в центре Петрозаводска

Любители граффити не смогли уйти от патруля вневедомственной охраны.

По сообщению Росгвардии в Карелии, инцидент произошел в минувшую субботу около пяти утра. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметила двух молодых людей на стадионе в центре города. Они наносили на стены надписи, а заметив росгвардейцев, попытались убежать.

Граффитисты, 18-летний юноша и подросток, были задержаны. Они были переданы полицейским, прибывшим на место происшествия.

Ранее в Олонце росгвардейцы задержали мужчину, вновь попавшегося на хищении.