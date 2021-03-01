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Росгвардейцы поймали вандалов, разрисовавших стены на стадионе в центре Петрозаводска

Новости. Общество
09:19, 02 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Любители граффити не смогли уйти от патруля вневедомственной охраны.

По сообщению Росгвардии в Карелии, инцидент произошел в минувшую субботу около пяти утра. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметила двух молодых людей на стадионе в центре города. Они наносили на стены надписи, а заметив росгвардейцев, попытались убежать.

Граффитисты, 18-летний юноша и подросток, были задержаны. Они были переданы полицейским, прибывшим на место происшествия.

Ранее в Олонце росгвардейцы задержали мужчину, вновь попавшегося на хищении.

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Комментарии

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кир
2021-03-02 10:46:46
Почему недорсли ходят по ночам? В составе двух, трёх штук? Где закон от бабы Вали?
нетюлень
2021-03-02 10:08:42
Худшее наказание для хорьков - если свои их увидят работающими. Так что пусть сами своё чистят днём, при людях.
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