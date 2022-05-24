Росгвардейцы помешали вандалу разгромить кафе в Приладожье Карелии

В Сортавале сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пьяного мужчину, сломавшего жалюзи в кафе.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, во время патрулирования улиц Сортавалы, проезжая мимо кафе, группа задержания обнаружила отогнутые металлические жалюзи. Рядом был обнаружен неизвестный мужчина. По внешним признакам и потере ориентации в пространстве было установлено, что вандал находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Директор кафе написала заявление о порче имущества. Нарушителем оказался 33-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии передали его следственно-оперативной группе.

Еще один инцидент произошел в столице Карелии. Там росгвардейцы задержали 19-летнего юношу, который попался на краже товара из гипермаркета. Нарушителя доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, росгвардейцы задержали жителя Ростова-на-Дону и петрозаводчанина, устроивших дебош в ресторане.