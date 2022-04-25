Росгвардейцы проверили более 500 жителей Карелии, хранящих оружие

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии республики составили 19 протоколов о нарушениях в сфере оборота оружием.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими провели за минувшую неделю 510 проверок сохранности сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 23 единицы оружия. Росгвардейцы составили 19 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

За нарушение законодательства было изъято 2 единицы оружия.