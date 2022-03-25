Росгвардейцы проверили около 600 владельцев оружия в Карелии

В Росгвардии сообщили о результатах проверок владельцев оружия в Карелии.

Представители карельского Управления Росгвардии совместно с сотрудниками республиканского МВД за прошедшую неделю провели 592 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует Росгвардия.

Жители Карелии добровольно сдали 16 единиц оружия и 165 патронов. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия и 2 протокола — в сфере частной охранной деятельности. За нарушение законодательства изъято 2 единицы оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали подозреваемых в хищении товаров из торговых заведений Карелии.