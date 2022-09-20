Росгвардейцы скрутили буйного жителя Карелии, выбежавшего на улицу

В Росгвардии Карелии рассказали о задержании нарушителей в Сегеже и в Кеми.

Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны после полуночи 7 октября выехала на срабатывание тревожной кнопки. Выяснилось, что в одном из общежитий города неизвестный сначала устроил конфликт с соседом по комнате, а затем в агрессивном состоянии с криками начал бегать по улице.

Оказалось, что нарушитель был пьян. Росгвардейцы выяснили его личность — им оказался 26-летний местный житель. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции.

А в Кеми росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из сетевого магазина.