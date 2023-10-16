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Росгвардейцы скрутили двоих дебоширов в ресторанах Петрозаводска

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17:20, 17 Октября 2023
фото: © Росгвардия РФ

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В воскресенье, 15 октября, группы задержания дважды за ночь выезжали в увеселительные заведения города.

Так, в 01.00 сработала тревожная кнопка в Октябрьском районе.

В баре задержали 35-летнего петрозаводчанина, который вел себя агрессивно, приставал к посетителям, матерился и оказывал сопротивление росгвардейцам.

Также сигнал тревоги прозвучал в ресторане на проспекте Ленина. 30-летниймужчина устроил драку, в которой, правда, никто не пострадал.

Задержанных передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии. 

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