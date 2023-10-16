Росгвардейцы скрутили двоих дебоширов в ресторанах Петрозаводска

В воскресенье, 15 октября, группы задержания дважды за ночь выезжали в увеселительные заведения города.

Так, в 01.00 сработала тревожная кнопка в Октябрьском районе.



В баре задержали 35-летнего петрозаводчанина, который вел себя агрессивно, приставал к посетителям, матерился и оказывал сопротивление росгвардейцам.



Также сигнал тревоги прозвучал в ресторане на проспекте Ленина. 30-летниймужчина устроил драку, в которой, правда, никто не пострадал.

Задержанных передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.