Росгвардейцы скрутили двоих дебоширов в ресторанах Петрозаводска

В воскресенье, 15 октября, группы задержания дважды за ночь выезжали в увеселительные заведения города.
Так, в 01.00 сработала тревожная кнопка в Октябрьском районе.
В баре задержали 35-летнего петрозаводчанина, который вел себя агрессивно, приставал к посетителям, матерился и оказывал сопротивление росгвардейцам.
Также сигнал тревоги прозвучал в ресторане на проспекте Ленина. 30-летниймужчина устроил драку, в которой, правда, никто не пострадал.
Задержанных передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.
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