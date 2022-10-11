Росгвардейцы спасли нетрезвого мужчину, перепугавшего персонал больницы в Петрозаводске

Тревожная кнопка сработала в воскресенье в медучреждении столицы Карелии из-за пьяного посетителя.

В минувшее воскресенье, 30 октября, вневедомственная охрана получила вызов из одного из петрозаводских медицинских учреждений. По прибытии на объект наряд Росгвардии установил, что тревожная кнопка была нажата из-за нетрезвого гражданина. При контакте с нарушителем росгвардейцы зафиксировали, что тот не отдавал себе отчета в связи с сильным алкогольным опьянением. Более того, мужчина не мог удержать равновесие и постоянно падал. Представители ведомства не дали ему самотравмироваться, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Карелии.

Похожий случай произошел в одном из магазинов Сортавалы. Там работе персонала мешал 52-летний посетитель, который также пребывал в состоянии опьянения.

Нарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, росгвардейцы успокоили дебошира на темной улице города в Карелии.