Росгвардейцы спасли посетителя бара в Карелии с порезанной ногой

В Кондопоге посетителя бара с порезанной ногой госпитализировали, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В субботу, 27 августа, сотрудники районного отдела вневедомственной охраны получили сообщение о том, что около питейного заведения Кондопоги находится раненый гражданин.

Прибыв на место вызова, росгвардейцы обнаружили мужчину, сидевшего на ступеньках у входа в бар. Его нога была перебинтована, наложен жгут. Пострадавший пояснил наряду Росгвардии, что порезал ногу, случайно наступив на осколок бутылки.

Группа задержания встретила прибывшую на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и передала мужчину медикам. Местный житель был госпитализирован. Представители вневедомственной охраны убыли на маршрут патрулирования.

