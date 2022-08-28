Росгвардейцы спасли посетителя бара в Карелии с порезанной ногой

В Кондопоге посетителя бара с порезанной ногой госпитализировали, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В субботу, 27 августа, сотрудники районного отдела вневедомственной охраны получили сообщение о том, что около питейного заведения Кондопоги находится раненый гражданин.
Прибыв на место вызова, росгвардейцы обнаружили мужчину, сидевшего на ступеньках у входа в бар. Его нога была перебинтована, наложен жгут. Пострадавший пояснил наряду Росгвардии, что порезал ногу, случайно наступив на осколок бутылки.
Группа задержания встретила прибывшую на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и передала мужчину медикам. Местный житель был госпитализирован. Представители вневедомственной охраны убыли на маршрут патрулирования.
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