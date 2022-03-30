Росгвардейцы в Карелии не дали женщине опустошить украденный у пенсионерки кошелек

В Олонце сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали женщину, похитившую в магазине кошелек 71-летней невнимательной покупательницы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в сетевом магазине Олонца на улице Карла Маркса была нажата тревожная кнопка. На место вызова была направлена группа задержания районного отдела вневедомственной охраны. Росгвардейцы выяснили, что неизвестная похитила кошелек у 71-летней женщины. Пенсионерка забыла бумажник на прилавке с овощами, а когда вернулась за ним — его там уже не было. При просмотре записей с камер были установлены приметы подозреваемой. Сотрудники Росгвардии обследовали близлежащие территории и обнаружили нарушительницу, 54-летнюю местную жительницу, около жилого дома.

Еще несколько инцидентов были зарегистрированы в Питкяранте и Кеми. Из магазинов украли алкоголь. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнего жителя Кировской области и 62-летнего местного жителя. Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, подозреваемый в краже выпрыгнул из окна и попытался сбежать от росгвардейцев в Карелии.