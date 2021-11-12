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Росгвардейцы в Карелии помогли тушить пожар (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:22, 13 Ноября 2021
фото: © Управлении Росгвардии по Карелии

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В Сегеже прибывшие на место пожара бойцы Росгвардии оцепили территорию, обеспечив безопасность.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в Сегеже сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в ликвидации пожара.

Информация о пожаре в жилом доме на улице Мира поступила дежурным нарядам вечером 12 ноября. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оценили обстановку и вместе с сотрудниками полиции приступили к оцеплению территории, обеспечив тем самым безопасность граждан.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю дома и один из подъездов. После ликвидации пожара личный состав Росгвардии продолжил патрулирование.

Напомним, девять единиц оружия добровольно сдали жители Карелии в ходе проверок Росгвардии.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-11-13 17:23:06
Россгвардейцы совсем не боялись , потому что все бумажные стаканчики..сгорели . Надо бы им по ордену сампы выдать ... :)
Hовый
2021-11-13 16:56:54
Офф тоже летом якобы порывался лесные пожары тушить, но в автобус с добровольцами каждый раз не влезал. С его слов. Зато в интернете каждый день про бумажные стаканчики визжит
Гость
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