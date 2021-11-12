Росгвардейцы в Карелии помогли тушить пожар (ФОТО)

В Сегеже прибывшие на место пожара бойцы Росгвардии оцепили территорию, обеспечив безопасность.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в Сегеже сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в ликвидации пожара.

Информация о пожаре в жилом доме на улице Мира поступила дежурным нарядам вечером 12 ноября. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оценили обстановку и вместе с сотрудниками полиции приступили к оцеплению территории, обеспечив тем самым безопасность граждан.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю дома и один из подъездов. После ликвидации пожара личный состав Росгвардии продолжил патрулирование.

Напомним, девять единиц оружия добровольно сдали жители Карелии в ходе проверок Росгвардии.