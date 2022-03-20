Росгвардейцы в Карелии помолились за военнослужащих-участников специальной операции на Украине

В Карелии росгвардейцы приняли участие в литургии за здравие военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции.

Богослужение прошло в Сретенском храме Петрозаводска. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по республике, а также члены их семей и жители города помолились о здравии воинов, участвующих в специальной военной операции. Тем самым они передали свою поддержку и уверенность в успехе тех, кто далеко от дома, отметили в Управлении.

«Верующие и священнослужители возносят святым, Господу и Богородице молитву о помощи, заступничестве и ниспослании благословения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, раненного на Украине жителя Карелии наградили медалью «За отвагу».