Росгвардейцы в Карелии продолжают ловить покупателей, пытающихся пронести товары мимо кассы

Сетевым магазинам в Беломорске и Кеми потребовалась помощь росгвардейцев, сообщили в ведомстве.

Группы задержаний Кемского отдела вневедомственной охраны выезжали в сетевые магазины Беломорска и Кеми, где сработала сигнализация. В первом случае к сотрудникам Росгвардии обратилась директор торговой точки и рассказала, что по записям видеокамер видно, как неизвестный молодой человек незаметно пронес мимо кассы товар. Были установлены приметы подозреваемого. При объезде близлежащих дворов мужчина был задержан. Нарушителем оказался 41-летний беломорчанин.

А сотрудники магазина в Кеми вызвали росгвардейцев, уличив местную жительницу, 51-летнюю женщину, в попытке хищения товара. Покупательница была остановлена персоналом торгового заведения, когда попыталась пройти мимо кассы с неоплаченным товаром.

Информация о правонарушениях была передана полиции.

Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что залил алкоголем печь в сауне.