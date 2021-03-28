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Росгвардейцы в Карелии продолжают ловить покупателей, пытающихся пронести товары мимо кассы

Новости. Общество
18:00, 29 Марта 2021
фото: © getty images
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Сетевым магазинам в Беломорске и Кеми потребовалась помощь росгвардейцев, сообщили в ведомстве.

Группы задержаний Кемского отдела вневедомственной охраны выезжали в сетевые магазины Беломорска и Кеми, где сработала сигнализация. В первом случае к сотрудникам Росгвардии обратилась директор торговой точки и рассказала, что по записям видеокамер видно, как неизвестный молодой человек незаметно пронес мимо кассы товар. Были установлены приметы подозреваемого. При объезде близлежащих дворов мужчина был задержан. Нарушителем оказался 41-летний беломорчанин.

А сотрудники магазина в Кеми вызвали росгвардейцев, уличив местную жительницу, 51-летнюю женщину, в попытке хищения товара. Покупательница была остановлена персоналом торгового заведения, когда попыталась пройти мимо кассы с неоплаченным товаром.

Информация о правонарушениях была передана полиции.

Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что залил алкоголем печь в сауне.

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