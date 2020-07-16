Росгвардейцы в Карелии сковали в наручники покупателя, выкинувшего на пол мороженое

В Олонце росгвардейцы задержали покупателя, который пил и кидался мороженым в магазине, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 15 июля сработала тревожная сигнализация в одном из сетевых магазинов Олонца. Спокойствие посетителей и персонала торгового заведения потревожил местный житель, который распивал спиртное внутри магазина, вёл себя неадекватно, на замечания реагировал агрессивно.

Администратор заведения также пояснила прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что дебошир взял с прилавка мороженое и, не доев его, выкинул прямо в торговом зале. Во время задержания правонарушитель вел себя агрессивно, на законные требования росгвардейцев прекратить противоправные действия не реагировал.

Сотрудникам вневедомственной охраны в соответствии с законодательством и складывающейся ситуации пришлось применить в отношении гражданина физическую силу и специальные средства – наручники.

В результате 43-летний олончанин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.