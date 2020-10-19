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Росгвардейцы в Карелии спасли кафе от огня

Новости. Происшествия
09:47, 20 Октября 2020
фото: © Карельское отделение Росгвардии
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В Пудоже благодаря сотрудникам Росгвардии удалось спасти кафе от пожара, сообщили в ведомстве.

В полночь 16 октября в Пудоже в опасности оказалось местное кафе – датчики задымления сработали и сигнал тревоги поступил на пульт мониторинговой компании, офис которой расположен в Медвежьегорске.

Информация о срабатывании поступила в отдел вневедомственной охраны – незамедлительно на место был направлен дежурный наряд.

При осмотре объекта сотрудники заметили задымление на чердаке. Был вызван пожарный расчёт, очаг задымления ликвидирован.

В настоящее время устанавливается ущерб.

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