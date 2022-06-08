Росгвардейцы в Карелии выезжали 390 раз по сигналу тревоги

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии задержали 15 правонарушителей.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны за прошедшую неделю совершили 390 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений - 2 человека.

Ранее сообщалось, росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, бившего в магазине бутылки с алкоголем.