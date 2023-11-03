Росгвардейцы в Карелии выезжали более 350 раз по сигналу «тревожной» кнопки

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли 6 попыток хищения имущества.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны в Карелии за прошедшую неделю совершили 351 выезд по сообщениям и поступлениям сигналов тревоги с объектов и квартир. В 6 случаях они пресекли попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 7 человек за административные нарушения и 5 человек по подозрению в совершении преступления.

Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, отметили в источнике.