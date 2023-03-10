Росгвардейцы в Карелии задержали 14 нарушителей за неделю

Сотрудники Управления Росгвардии Карелии выезжали 413 раз по сигналу тревоги, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за минувшую неделю совершили 413 выездов по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир жителей республики. В 10 случаях они пресекли попытки краж.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 11 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны 3 человека. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.