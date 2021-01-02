Росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, пытавшихся пронести товары мимо кассы в гипермаркетах

В Петрозаводске и Кондопоге покупатели пытались покинуть магазины с неоплаченными товарами, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Первый из сигналов тревоги с охраняемого объекта поступил в шесть утра на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Помощь росгвардейцев требовалась в одном из гипермаркетов, где при попытке вынести товар без оплаты был задержан 38-летний мужчина.

Около пяти вечера в Кондопоге произошел аналогичный инцидент. 50-летний мужчина пытался покинуть магазин с неоплаченным товаром, но был задержан.

Ранее мелких воришек задержали в гипермаркетах Петрозаводска.