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Росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, пытавшихся пронести товары мимо кассы в гипермаркетах

Новости. Общество
11:17, 03 Января 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Петрозаводске и Кондопоге покупатели пытались покинуть магазины с неоплаченными товарами, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Первый из сигналов тревоги с охраняемого объекта поступил в шесть утра на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Помощь росгвардейцев требовалась в одном из гипермаркетов, где при попытке вынести товар без оплаты был задержан 38-летний мужчина.

Около пяти вечера в Кондопоге произошел аналогичный инцидент. 50-летний мужчина пытался покинуть магазин с неоплаченным товаром, но был задержан.

Ранее мелких воришек задержали в гипермаркетах Петрозаводска.

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