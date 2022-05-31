Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, бившего в магазине бутылки с алкоголем

Всего за неделю росгвардейцы задержали семерых правонарушителей на охраняемых объектах, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В выходные дни сотрудники Управления Росгвардии Карелии получили вызовы о срабатывании тревожных кнопок в охраняемых торговых заведениях Петрозаводска, Олонца, Сегежи, Медвежьегорска и Кеми. Представители районных отделов вневедомственной охраны задержали 7 правонарушителей в возрасте от 21 до 40 лет. Граждане подозреваются в грабеже, хищении и порче товаров. Среди похищенного: спиртная продукция и кофе. Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей.

Так, на днях на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступила ориентировка на мужчину, подозреваемого в грабеже.

Росгвардейцы во время патрулирования улиц обнаружили схожего по приметам гражданина и доставила его в полицию. В Олонце неизвестный разбил несколько бутылок алкоголя, находясь в торговом зале. А Сегеже нетрезвый посетитель мешал работе персонала.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.