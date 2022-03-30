Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, критиковавшего в ресторане государственный строй РФ

В Кеми 45-летний хулиган агрессивно вел себя в ресторане и записывал все телефон.

По сообщению Росгвардии Карелии, на пункт централизованного наблюдения Кемского отдела вневедомственной охраны ночью поступило сообщение из охраняемого ресторана о том, что посетители устроили драку. По прибытии группа задержания установила участников конфликта. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На место происшествия вызвали медиков. Во время разбирательства к росгвардейцам подошел 45-летний местный житель и, включив камеру телефона, начал нецензурно выражаться в адрес персонала, а также критиковать государственный строй РФ. На неоднократные требования прекратить хулиганство мужчина отвечал агрессией и размахивал руками.

Нарушителя задержали и передали полиции.

Ранее сообщалось, в выходные дни сотрудники Росгвардии несколько раз выезжали в торговые заведения Карелии.