Росгвардейцы в Карелии задержали семерых человек за административные правонарушения

На минувшей неделе росгвардейцы задержали семерых за правонарушения и троих за другие преступления, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

С 16 по 21 января сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии Карелии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержаны 7 человек.

За совершение различного рода преступлений задержаны три человека.

Совершено 314 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в семи случаях пресечены попытки хищения имущества.