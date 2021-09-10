Росгвардейцы в Карелии задержали в одном магазине и вора, и грабителя

В Карелии вневедомственной охраной пресечено два правонарушения за сутки, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 13 сентября сработала тревожная сигнализация одного из охраняемых сетевых магазинов Сортавалы. Выяснилось, что 31-летний местный житель совершил открытое хищение, что квалифицируется как уголовное преступление — грабеж.

Пока сотрудники устанавливали личность подозреваемого и оформляли документы, еще один посетитель магазина попытался незаметно пронести товар из торгового зала, он был задержан у кассы.

Оба злоумышленника переданы полиции для дальнейшего разбирательства.