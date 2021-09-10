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Росгвардейцы в Карелии задержали в одном магазине и вора, и грабителя

Новости. Происшествия
11:27, 14 Сентября 2021
фото: © архив ИТАР-ТАСС

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В Карелии вневедомственной охраной пресечено два правонарушения за сутки, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 13 сентября сработала тревожная сигнализация одного из охраняемых сетевых магазинов Сортавалы. Выяснилось, что 31-летний местный житель совершил открытое хищение, что квалифицируется как уголовное преступление — грабеж.

Пока сотрудники устанавливали личность подозреваемого и оформляли документы, еще один посетитель магазина попытался незаметно пронести товар из торгового зала, он был задержан у кассы.

Оба злоумышленника переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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Тупик
2021-09-14 13:34:45
Вот ,не зря миллиарды на Росгвардию тратят! Вора задержали!?!
Саныч
2021-09-14 12:17:58
Насильнику удалось уйти.
однозначно
2021-09-14 11:42:51
Сейчас офф про бумажные стаканчики визжать начнет.
Off
2021-09-14 13:21:52
однозначно/наташка
ты прав грабители уже оборзели и не боятся ..даже солнцеликого .

«Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины»

Тяжелая у россхватайцев работа , не жалеют себя , под градом стаканчиков .. ))
Гость
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