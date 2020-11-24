Росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, пытавшегося вынести из магазина батарейки

Петрозаводчанин набрал в магазине батареек на тысячу рублей и не заплатил, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны днем 23 ноября поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города.

К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился сотрудник службы безопасности магазина и сообщил, что неизвестный мужчина прошел мимо кассы с неоплаченным товаром – несколько пачек батареек. Ущерб превысил одну тысячу рублей.

Сотрудники Росгвардии установили, что к хищению был причастен 37-летний гражданин. Нарушителя задержали и передали полиции.