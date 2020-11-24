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Росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, пытавшегося вынести из магазина батарейки

Новости. Происшествия
09:52, 25 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/mariva2017
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Петрозаводчанин набрал в магазине батареек на тысячу рублей и не заплатил, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны днем 23 ноября поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города.

К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился сотрудник службы безопасности магазина и сообщил, что неизвестный мужчина прошел мимо кассы с неоплаченным товаром – несколько пачек батареек. Ущерб превысил одну тысячу рублей.

Сотрудники Росгвардии установили, что к хищению был причастен 37-летний гражданин. Нарушителя задержали и передали полиции.

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Комментарии

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Копатыч
2020-11-25 10:06:14
Кто выявил правонарушителя и придержал , передав росгвардейцам . Роль то их какова на самом деле ?
Гость
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