Росгвардейцы вывели из олонецкого магазина пьяного дебошира

Жители Карелии продолжают неадекватно вести себя в торговых точках.

В Олонце росгвардейцы доставили в полицию 34-летнего горожанина, который в пьяном виде мешал работе магазина и бросался на окружающих.



Кроме того, кнопку экстренного вызова Росгвардии нажали в сетевом магазине Петрозаводска. 20-летний мужчина взял в зале алкоголь и пронес мимо кассы.

В других торговых заведениях карельской столицы патрули задержали 32-летнего и 51-летнего мужчин. Они собирались украсть средства личной гигиены и продукты.



Общая сумма ущерба составила около трех тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.