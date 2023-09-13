Росгвардейцы задержали агрессора в Костомукше и вора в Сегеже

Жители Карелии продолжают воровать в магазинах и нарушать общественный порядок.

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали двух нарушителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером в среду, 13 сентября, на пульт дежурного вневедомственной охраны в Сегеже поступил сигнал тревоги из магазина. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что неизвестный мужчина пронёс мимо кассы неоплаченный алкоголь и продукты на общую сумму больше 5 тысяч рублей.

Представители Росгвардии Карелии передали 38-летнего сегежанина полиции.

В этот же день в Костомукше росгвардейцы задержали нетрезвого 36-летнего горожанина. Он вёл себя агрессивно в общественном месте.

Патруль Росгвардии задержал дебошира и доставил в полицию для дальнейшего разбирательства.