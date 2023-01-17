Росгвардейцы задержали двух посетителей бара, гулявших за чужой счет

Росгвардейцы несколько раз выезжали по сигналам в заведения Карелии.

На днях ночью тревожной кнопкой воспользовался персонал одного из кафе Медвежьегорска. Наряд Росгвардии оперативно прибыл по указанному адресу. Бармен заведения сообщила, что двое граждан расплачивались за покупки чужой банковской картой. Один из них был замечен при повторном посещении кафе.

Несколькими часами ранее на пульт дежурного Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из сетевого магазина. Патруль Росгвардии выехал на место.

По словам работника магазина, мужчина пронёс крепкие напитки мимо кассы и не оплатил их.

В Сегеже произошел похожий случай. Неизвестный вынес из торгового зала алкоголь без оплаты.

Все нарушители задержаны сотрудниками ведомства и доставлены в полицию.