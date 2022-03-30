Росгвардейцы задержали пьяного жителя Карелии, который смущал покупателей в магазине

Росгвардейцы задержали нарушителей порядка в двух районах Карелии.

На пункт централизованного наблюдения Сортавальского отдела вневедомственной охраны на днях поступило сообщение о том, что в сетевом магазине на Промышленной улице неизвестный устроил дебош. Администратор заведения пояснил, что гражданин, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала и не реагировал на замечания. Личность нарушителя была установлена — им оказался 33-летний местный житель.

Еще один инцидент был зарегистрирован в Кондопоге. Директор магазина при просмотре записей с камер видеонаблюдения обнаружила, что один из посетителей взял с прилавка алкогольную продукцию, спрятал ее под жилетку и покинул магазин. Спустя какое-то время этот же мужчина вновь похитил товар, однако его действия были замечены. После изъятия похищенного гражданин скрылся.

Получив всю необходимую информацию о правонарушителе, росгвардейцы приступили к обследованию близлежащей территории. Разыскиваемый был задержан в другом торговом заведении — в состоянии алкогольного опьянения он вел себя вызывающе и смущал покупателей. 29-летнего кондопожанина после задержания передали полиции.