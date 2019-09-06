Росгвардейцы задержали в Сегеже покупателя, воровавшего товар

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, совершившего хищение в магазине, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В минувший четверг, 5 сентября, в Сегеже около 13.30 сработала тревожная сигнализация в популярном сетевом магазине на бульваре Советов. Причиной вызова росгвардейцев стал житель посёлка Надвоицы, который попытался пройти мимо кассы с неоплаченным товаром.

Сотрудники вневедомственной охраны также выяснили, что мужчина 31 августа уже приходил в этот магазин с аналогичной целью – похитить товар.

Гражданин задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.