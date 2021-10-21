Росгвардейцы задержали жителя Карелии, хватавшего бывшую жену за горло

Вневедомственная охрана Росгвардии защитила петрозаводчанку от бывшего супруга, сообщили в пресс-службе ведомства.

На пульт управления вневедомственной охраны Росгвардии Петрозаводска поступил сигнал из квартиры в микрорайоне Голиковка. Хозяйке квартиры угрожал бывший супруг — мужчина, по словам пострадавшей, хватал ее за горло и выкручивал руки.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Петрозаводчанка написала заявление на бывшего мужа.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали посетителя одного из кафе Медвежьегорска за агрессивное поведение.