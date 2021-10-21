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Росгвардейцы задержали жителя Карелии, хватавшего бывшую жену за горло

Новости. Происшествия
18:40, 21 Октября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Вневедомственная охрана Росгвардии защитила петрозаводчанку от бывшего супруга, сообщили в пресс-службе ведомства.

На пульт управления вневедомственной охраны Росгвардии Петрозаводска поступил сигнал из квартиры в микрорайоне Голиковка. Хозяйке квартиры угрожал бывший супруг — мужчина, по словам пострадавшей, хватал ее за горло и выкручивал руки.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Петрозаводчанка написала заявление на бывшего мужа.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали посетителя одного из кафе Медвежьегорска за агрессивное поведение.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 19:25:13
Вот как баба может достать мужика, даже бывшего. :)
Гость
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