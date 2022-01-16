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Росгвардейцы задержали жителя Карелии, который швырялся банками с джемом в магазине

Новости. Общество
13:12, 17 Января 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Сотрудники Росгвардии в выходные задержали нескольких нарушителей в магазинах республики.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в выходные сотрудники ведомства несколько раз выезжала на охраняемые объекты.

Так, в одном из магазинов Олонца в воскресенье вечером росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который швырялся стеклянными банками с джемом. Всего олончанин успел испортить 8 банок.

В Суоярви были задержаны двое молодых людей, матерившихся в сетевом магазине и не реагировавших на просьбы вести себя культурно. А в Кондопоге пьяный 44-летний мужчина набросился на работницу магазина, пытавшуюся призвать его к порядку — он избил женщину ногами и обматерил ее. У пострадавшей были зафиксированы синяки и ушибы.

Наконец, в Петрозаводске попыталась пронести мимо кассы шоколадную пасту 32-летняя женщина, в Кондопоге 18-летний юноша не заплатил за бутылку водки, а в другом магазине попался мужчина, ранее вынесший спиртное и лимонад — его работники магазина узнали по записям с камер наблюдения.

Сотрудники Росгвардии передали всех нарушителей полиции.

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Комментарии

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.....ни фига себе
2022-01-17 14:15:09
итоги работы гвардейцев не впечатляют .
Teатральный критик
2022-01-17 13:39:34
Афтор жжет :)
Offff
2022-01-17 13:23:48
Дааа . Хорошо что пластиковые стаканчики не кидал . Быть бы беде!
Гость
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