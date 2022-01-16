Росгвардейцы задержали жителя Карелии, который швырялся банками с джемом в магазине

Сотрудники Росгвардии в выходные задержали нескольких нарушителей в магазинах республики.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в выходные сотрудники ведомства несколько раз выезжала на охраняемые объекты.

Так, в одном из магазинов Олонца в воскресенье вечером росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который швырялся стеклянными банками с джемом. Всего олончанин успел испортить 8 банок.

В Суоярви были задержаны двое молодых людей, матерившихся в сетевом магазине и не реагировавших на просьбы вести себя культурно. А в Кондопоге пьяный 44-летний мужчина набросился на работницу магазина, пытавшуюся призвать его к порядку — он избил женщину ногами и обматерил ее. У пострадавшей были зафиксированы синяки и ушибы.

Наконец, в Петрозаводске попыталась пронести мимо кассы шоколадную пасту 32-летняя женщина, в Кондопоге 18-летний юноша не заплатил за бутылку водки, а в другом магазине попался мужчина, ранее вынесший спиртное и лимонад — его работники магазина узнали по записям с камер наблюдения.

Сотрудники Росгвардии передали всех нарушителей полиции.