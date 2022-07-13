Росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, укравшего велосипед у ребенка

Похититель беговела не смог с ним далеко уйти, рассказали на сайте Росгвардии Карелии.

На пункт наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. Пропал детский беговел.

На место выехала группа задержания, узнавшая приметы возможного похитителя. В результате обследования территории мужчина был обнаружен в соседнем дворе.

Нарушитель — 36-летний петрозаводчанин — подтвердил свою причастность и был задержан. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.