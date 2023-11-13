Трое жителей Карелии, в пьяном угаре избив дверь сауны и прохожего, отправились в полицию в сопровождении росгвардейцев

Пришлось вызвать патруль Росгвардии для троих пьяных дебоширов, которые не хотели покидать сауну.

В выходные дни наряды вневедомственной охраны задержали четверых дебоширов в столице Карелии, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Так, сигнализация экстренного вызова вневедомственной охраны сработала в одной из саун Петрозаводска. Администратор заведения сообщила прибывшим росгвардейцам, что трое пьяных мужчин отказывались покидать сауну, угрожали, оскорбляли, а также пинали дверь, и уже на улице избили прохожего. Нарушителями оказались 21-летний и 39-летний петрозаводчане и 27-летний житель Лоухского района. Сотрудники Росгвардии задержали их и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Также за помощью обратились сотрудники одного из медицинских учреждений карельской столицы. Как оказалось, там 26-летний уроженец Олонецкого района разбил стекло входной двери. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Росгвардейцы задержали дебошира и передали полицейским.