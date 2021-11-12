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Росгвардия Карелии ищет желающих поехать в Чечню

Новости. Общество
18:40, 21 Декабря 2021
фото: © Росгвардия Карелии

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Росгвардия приглашает молодых и физически развитых жителей республики на службу по контракту в городе Грозный.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Карелия, в ведомстве продолжается отбор граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту на территории Чеченской Республики в городе Грозном.

Требуются физически развитые кандидаты в возрасте от 19 до 35 лет, имеющие девять классов образования. У кандидатов не должно быть судимости и привлечения к уголовной ответственности.

Денежное довольствие, в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет — от 42 тысяч рублей. Особенное внимание — кандидатам с водительскими правами различных категорий, а также специальностью в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания.

Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-21 20:03:25
Да где теперь взять то таких в республике с количеством 600 тясяч человеков. Либо судимые, либо чахлики невмерущие из агрекалчи. Либо девушки в возрасте типа занозы или насмешницы.
Гость
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