Росгвардия Карелии приглашает на службу молодых людей без судимости и с образованием не ниже 9 классов

Вневедомственная охрана территориального управления Росгвардии приглашает на службу, сообщает ведомство.

Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт набор на службу.

Требования к кандидатам:

— наличие образования не ниже среднего (полного);

— возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

— отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

— способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Льготы и гарантии:

— стабильная и своевременная заработная плата;

— социальные гарантии;

— медицинское обеспечение;

— бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

— бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.