Росгвардия Карелии приглашает на службу молодых людей без судимости и с образованием не ниже 9 классов

Вневедомственная охрана территориального управления Росгвардии приглашает на службу, сообщает ведомство.
Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт набор на службу.
Требования к кандидатам:
— наличие образования не ниже среднего (полного);
— возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
— отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
— способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Льготы и гарантии:
— стабильная и своевременная заработная плата;
— социальные гарантии;
— медицинское обеспечение;
— бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
— бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.
Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.
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