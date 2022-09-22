Росгвардия пресекла 7 краж из магазинов Карелии

Росгвардия пресекла 7 краж из продуктовых магазинов Карелии

За прошедший уикенд семь раз связывались с охраной сетевые магазины Карелии. Тревожной кнопкой воспользовались в Кондопоге, Пудоже, Беломорске, Сегеже и Петрозаводске. Группы задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны трижды выезжали по одному и тому же адресу. В магазинах задержали мужчин 18, 37, 38, 46, 47, 55 лет и 66-летнюю женщину. Украсть задержанные пытались алкоголь, продукты, средства гигиены, батарейки и прочие товары.